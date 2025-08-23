Володин анонсировал полный запрет вейпов

Абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в своем аккаунте в государственном мессенджере Max.

«После решения президента в ближайшие два месяца мы выйдем на принятие законопроекта», — прокомментировал Володин поддержку соответствующей инициативы главой государства Владимиром Путиным.

С предложением принять такую законодательную норму выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время беседы с Путиным. Глава государства посетил регион в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ.

Спикер Госдумы напомнил об опросе в своем телеграм-канале, в котором приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.