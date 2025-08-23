Раскрыт секрет процветания первой человеческой цивилизации

Процветание первой в истории шумерской цивилизации на территории современного Ирана обеспечили речные приливы в верхней части Персидского залива, к такому выводу пришла международная группа исследователей.

Ученые реконструировали ландшафт в районе Лагаша, шумерского города-государства, возникшего в Древней Месопотамии примерно 7 тысяч лет назад, использовав археологические и геологические данные.

Оказалось, что решающую роль в избыточном аграрном производстве, позволявшем обеспечивать оседлое население продовольствием, играло приливное орошение, говорится в статье специалистов, опубликованной журналом PLOS One.

Приливы в низовьях Тигра и Евфрата дважды в день приносили на сушу пресную воду, в результате сформировалась плодородная почва, на которой можно было снимать богатые урожаи.

По мере образования дельт в низовьях Тигра и Евфрата приливы стали разрушать сложившуюся естественную ирригационную систему. В результате шумеры перешли к созданию разветвленной сети искусственных каналов.

Такая трудоемкая коллективная работа потребовала концентрации власти, в конечном счете это привело в эпоху раннего бронзового века к появлению первых на Земле городов-государств, отмечают исследователи.