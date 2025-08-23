Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы

Транспортировать российскую альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы в горах Тянь-Шаня невозможно, сообщил начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков.

«Ее искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее спасатели в Киргизии приостановили поиски гражданки РФ Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, сообщила пресс-служба МЧС республики. Спасательная группа остановилась на отметке в 6100 метров.

Представитель МЧС уточнил, что спасательная операция не будет проводиться из-за ухудшения погодных условий. По его словам, погодные условия в этом году уже не позволят спасателям добраться до Наговициной.

Российская 47-летняя альпинистка сломала ногу во время спуска, с 12 августа находится на площадке под скалой «Птица» на высоте около 7200 метров. С собой у нее была только горелка, спальный мешок и поврежденная палатка.