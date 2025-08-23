НАВЕРХ
Долгую вспышку зафиксировали на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
268 0

Длительная вспышка предпоследнего класса мощности произошла вечером в пятницу на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной активности Института космических исследований РАН.

Уровень вспышки оценили в М1.7, продолжительность составила 72 минуты. Вспышки на Солнце по силе рентгеновского излучения делятся на несколько классов: Х — самые мощные, М — сильные, С — слабые, А и В — практически незаметные.

Минимальная вспышка класса A0.0 излучает на орбите Земли 10 нановатт на квадратный метр. Каждая следующая буква обозначает увеличение мощности в десять раз.

Вместе со вспышками обычно случаются выбросы солнечной плазмы. Достигая Земли, такие потоки могут вызывать магнитные бури.

