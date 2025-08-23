Опубликованы открытые варианты ЕГЭ-2026 по всем предметам

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) на своем официальном сайте опубликовал открытые демо-версии единого государственного экзамена 2026 года.

В настоящее время пользователям доступны демо-версии по 16 дисциплинам ЕГЭ, включая базовую и профильную математику, а также разные иностранные языки.

В опубликованных документах также есть кодификаторы проверяемых требований к результатам ЕГЭ и спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена.

Ведомство ранее уточнило, что структура и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будут изменены.