НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Опубликованы открытые варианты ЕГЭ-2026 по всем предметам

Источник:
Sibnet.ru
113 0

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) на своем официальном сайте опубликовал открытые демо-версии единого государственного экзамена 2026 года.

В настоящее время пользователям доступны демо-версии по 16 дисциплинам ЕГЭ, включая базовую и профильную математику, а также разные иностранные языки.

В опубликованных документах также есть кодификаторы проверяемых требований к результатам ЕГЭ и спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена.

Ведомство ранее уточнило, что структура и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будут изменены.

Еще по теме
Уроки иностранного языка в 5-7 классах сократят до двух часов в неделю
ТГУ подготовит математиков для высоких технологий
Оценки за поведение и форма: что изменится в школах с 1 сентября
Подсчитана стоимость «школьной корзины» в 2025 году
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...

pepelmetal

Согласен, фашиствующую окраину нужно оставить ни с чем) так оно и будет😉

mosquito__2010

на украинских остолопов сейчас можно и кеннеди повесить. очередное западное динамо на вроде боинга mh...