США незаметно запустили секретный космолет

Соединенные Штаты тайно начали эксплуатировать секретный космический самолет X-37B еще в 2010 году.

Вечером 21 августа космолет компания Boeing отправился в свою восьмую по счету миссию, пишет Bloomberg. Эксплуатацией X-37B занимаются ВВС и Космические силы США, отмечает издание.

Военные считают аппарат «идеальной космической платформой для отработки технологий», экспериментов с военной техникой в космосе и ее возвращения на Землю.

Так, в ходе восьмой миссии планируется провести испытания лазерной связи и нового навигационного оборудования на орбите. Однако никаких подробностей миссии военные не раскрывают.

Наблюдения энтузиастов показали, что аппарат может находиться в космосе годами, при этом после завершения орбитальной миссии он приземляется на взлетно-посадочную полосу, как обычный самолет.

Работы над созданием X-37 стартовали в 1999 году, первоначально аппарат планировалось использовать для ремонта околоземных спутников на высотах до примерно 700 километров. Длина X-37 всего 8,83 метра, что в четыре раза меньше, чем у известного Space Shuttle.