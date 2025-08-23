НАВЕРХ
Wildberries опроверг массовое внедрение платной доставки

Источник:
Sibnet.ru
Wildberries не внедрял дополнительных условий для платной доставки заказов, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ. Доступ к этой услуге у большинства клиентов по-прежнему бесплатный.

«Компания не вводила дополнительных скрытых платежей. Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка», — говорится в сообщении платформы.

Маркетплейс уточнил, что для некоторых покупателей доставка товаров действительно может быть платной, однако это не является нововведением, так как стоимость зависит от ряда факторов.

При подключении платной доставки в личный кабинет клиента приходит соответствующее уведомление. Итоговая стоимость доставки показана в корзине при заказе товаров. Актуальный процент выкупа можно посмотреть в профиле на сайте или в приложении.

