Трампа разозлила украинская атака на нефтепровод «Дружба»

Президент США Дональд Трамп сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану, что очень зол из-за ударов украинской армии по нефтепроводу «Дружба», сообщил офис премьера Венгрии.

Орбан написал американскому президенту и рассказал об украинской атаке на критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии нефтепровод, подчеркнув при этом, что других источников сырой нефти у них нет.

Трамп лично ответил премьеру Венгрии, написав от руки прямо на официальном послании: «Виктор. Мне неприятно это слышать. Я очень зол. Ты мой великий друг. Дональд».

Ранее ВСУ нанесли удар по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» в Брянской области, поставляющего сырье в Венгрию и Словакию. Эти страны обратились к Еврокомиссии с требованием заставить Украину прекратить нападения на нефтепровод.