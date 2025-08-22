НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трампа разозлила украинская атака на нефтепровод «Дружба»

Источник:
Sibnet.ru
252 1

Президент США Дональд Трамп сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану, что очень зол из-за ударов украинской армии по нефтепроводу «Дружба», сообщил офис премьера Венгрии.

Орбан написал американскому президенту и рассказал об украинской атаке на критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии нефтепровод, подчеркнув при этом, что других источников сырой нефти у них нет.

Трамп лично ответил премьеру Венгрии, написав от руки прямо на официальном послании: «Виктор. Мне неприятно это слышать. Я очень зол. Ты мой великий друг. Дональд».

Ранее ВСУ нанесли удар по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» в Брянской области, поставляющего сырье в Венгрию и Словакию. Эти страны обратились к Еврокомиссии с требованием заставить Украину прекратить нападения на нефтепровод.

Еще по теме
Ким Чен Ын раздал награды военным КНДР за участие в СВО
Лавров назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Зеленский перечислил возможные места встречи с Путиным
Как главы государств разговаривают по телефону
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Обсуждение (1)
Картина дня
Трампа разозлила украинская атака на нефтепровод «Дружба»
Ким Чен Ын раздал награды военным КНДР за участие в СВО
Шамсутдинова отказались взять на СВО
Назван рекордный чек в российском ресторане
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
20
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
19
Украинских солдат на фронте заменят роботами
18
Китай нарастил ввоз картофеля в Россию при спаде внутренних поставок
18
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83‑й ДШБ
18
Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»