Ozon в течение недели вернет привычные сроки доставки

Маркетплейс Ozon после разгрузки складов вернется к привычным для клиентов срокам доставки товаров за неделю, сообщила компания в своем телеграм-канале.

«В Москве и Петербурге у нас 38 складов, а задержки с поставками сохраняются на пяти. Рассчитываем, что в ближайшие семь дней вернемся к привычным срокам отправки и доставки товаров», — говорится в сообщении.

Для нормализации ситуации к работе был привлечен дополнительный персонал, а часть заказов перераспределили на другие объекты. Для продавцов открыли дополнительные точки поставки товаров в Москве, что помогает сократить время на отгрузку, отметила площадка.

Ранее стало известно о массовых задержках в приемке поставок на склады из-за возникших в Ozon логистических проблем. При этом проблемы с доставкой затронули клиентов из Москвы и Санкт- Петербурга, в регионах задержек нет.