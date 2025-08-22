НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Ozon в течение недели вернет привычные сроки доставки

Источник:
Sibnet.ru
190 0

Маркетплейс Ozon после разгрузки складов вернется к привычным для клиентов срокам доставки товаров за неделю, сообщила компания в своем телеграм-канале.

«В Москве и Петербурге у нас 38 складов, а задержки с поставками сохраняются на пяти. Рассчитываем, что в ближайшие семь дней вернемся к привычным срокам отправки и доставки товаров», — говорится в сообщении.

Для нормализации ситуации к работе был привлечен дополнительный персонал, а часть заказов перераспределили на другие объекты. Для продавцов открыли дополнительные точки поставки товаров в Москве, что помогает сократить время на отгрузку, отметила площадка.

Ранее стало известно о массовых задержках в приемке поставок на склады из-за возникших в Ozon логистических проблем. При этом проблемы с доставкой затронули клиентов из Москвы и Санкт- Петербурга, в регионах задержек нет.

Еще по теме
Wildberries запустил продажу квартир в новостройках
Зачем в магазинах кладут на весы смартфон
Сеть ресторанов Subway сменит название в России
Wildberries открыл доступ к сервису перепродаж
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
20
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
19
Украинских солдат на фронте заменят роботами
18
Китай нарастил ввоз картофеля в Россию при спаде внутренних поставок
18
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83‑й ДШБ
18
Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»