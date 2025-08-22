Волгоград на один день станет Сталинградом

Название города на въездах в Волгоград поменяют на «Сталинград», сообщила пресс-служба городской администрации.

Город будет переименован на один день, 23 августа — в день памяти жертв массированной атаки немецко-фашистской авиации в 1942 году. Чиновники уточнили, что именно под таким именем город-герой вошел в историю как место, в котором произошел переломный момент в войне.

«23 августа, в День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией, Волгоград вновь на один день станет Сталинградом», — говорится в сообщении.

23 августа 1942 года фашистская армия устроила массированную бомбардировку в Сталинграде. Более половины жилого фонда города было уничтожено тяжелыми фугасными бомбы и боеприпасами. В результате атаки погибло более 40 тысяч человек.