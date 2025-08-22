«Госуслуги» подверглись массовой DDoS-атаке

«Госуслуги» 22 августа подвергаются массированной DDoS-атаке из-за рубежа, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Ведомство предупредило, что в результате незначительное число пользователей могут столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика, однако все атаки успешно отражаются.

В настоящее время портал работает в штатном режиме. Для обеспечения информационной безопасности ресурса выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, способная обрабатывать миллиарды событий в сутки, подчеркнуло Минцифры.

Также работают круглосуточная техническая поддержка и круглосуточный штаб мониторинга и оперативного реагирования для предотвращения и блокирования угроз. Ведомство заверило, что данные пользователей находятся под защитой.