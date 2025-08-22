НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Назван рекордный чек в российском ресторане

Источник:
Sibnet.ru
441 1

Самый дорогой ужин в этом году обошелся в 4,8 миллиона рублей, следует из обнародованных пресс-службой «Сбербанка» данных «СберАналитики» за январь-июнь 2025 года. Его подали в одном из московских ресторанов.

На втором месте ужин за 3,9 миллиона рублей в краснодарском ресторане, на третьем — ужин в подмосковном заведении, после которого был подан счет на 3,6 миллиона рублей, отметили аналитики.

Средний чек за поход в кафе, бар или ресторан с начала года вырос на 10% и достиг 580 рублей. Общая сумма трат в заведениях общепита и барах за первые шесть месяцев 2025 года составила 3,6 триллиона рублей — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшая доля оплат, порядка 81%, приходится на фастфуд, еще 15% — на кафе и рестораны. При этом по сумме транзакций на предприятия быстрого питания приходится 61% всех оплат, тогда как кафе и рестораны формируют 34% оборота.

В своем отчете специалисты «СберАналитики» проанализировали сведения более 109 миллионов пользователей.

Еще по теме
Россияне озвучили сумму расходов на сборы детей в школу
Новые правила снятия налички через банкоматы заработают с 1 сентября
Центробанк попросил «передышку» для российской экономики
Эксперт объяснила преимущества инвестиций в рубины
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Обсуждение (1)
Картина дня
Трампа разозлила украинская атака на нефтепровод «Дружба»
Ким Чен Ын раздал награды военным КНДР за участие в СВО
Шамсутдинова отказались взять на СВО
Назван рекордный чек в российском ресторане
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...