Назван рекордный чек в российском ресторане

Самый дорогой ужин в этом году обошелся в 4,8 миллиона рублей, следует из обнародованных пресс-службой «Сбербанка» данных «СберАналитики» за январь-июнь 2025 года. Его подали в одном из московских ресторанов.

На втором месте ужин за 3,9 миллиона рублей в краснодарском ресторане, на третьем — ужин в подмосковном заведении, после которого был подан счет на 3,6 миллиона рублей, отметили аналитики.

Средний чек за поход в кафе, бар или ресторан с начала года вырос на 10% и достиг 580 рублей. Общая сумма трат в заведениях общепита и барах за первые шесть месяцев 2025 года составила 3,6 триллиона рублей — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшая доля оплат, порядка 81%, приходится на фастфуд, еще 15% — на кафе и рестораны. При этом по сумме транзакций на предприятия быстрого питания приходится 61% всех оплат, тогда как кафе и рестораны формируют 34% оборота.

В своем отчете специалисты «СберАналитики» проанализировали сведения более 109 миллионов пользователей.