Уроки иностранного языка в 5-7 классах сократят до двух часов в неделю

Министерство просвещения РФ подготовило проект приказа, согласно которому преподавание иностранных языков в 5-7 классах российских школ сократится до двух часов в неделю, вместо трех, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уменьшение часов изучения иностранных языков необходимо для оптимизации нагрузки на школьников в связи с введением со следующего учебного года нового предмета «Духовно-нравственная культура России». Он познакомит детей с жизнью, деятельностью, поступками и личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей России, «доказавших своей жизнью значение выбора ценностей нашего общества в качестве смыслов жизни отдельного человека».

Новый предмет, направленный на формирование у подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, вводится во исполнение поручения президента РФ, уточнило минпросвещения. В пятом классе на его изучение будет выделено 17 часов, в 6-7 классах — по 34 часа.

Что касается иностранных языков, то их изучение остается обязательным компонентом школьной программы, уточнило ведомство.

«Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — говорится в сообщении.



