НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Уроки иностранного языка в 5-7 классах сократят до двух часов в неделю

Источник:
Sibnet.ru
248 0

Министерство просвещения РФ подготовило проект приказа, согласно которому преподавание иностранных языков в 5-7 классах российских школ сократится до двух часов в неделю, вместо трех, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уменьшение часов изучения иностранных языков необходимо для оптимизации нагрузки на школьников в связи с введением со следующего учебного года нового предмета «Духовно-нравственная культура России». Он познакомит детей с жизнью, деятельностью, поступками и личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей России, «доказавших своей жизнью значение выбора ценностей нашего общества в качестве смыслов жизни отдельного человека».

Новый предмет, направленный на формирование у подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, вводится во исполнение поручения президента РФ, уточнило минпросвещения. В пятом классе на его изучение будет выделено 17 часов, в 6-7 классах — по 34 часа.

Что касается иностранных языков, то их изучение остается обязательным компонентом школьной программы, уточнило ведомство. 

«Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — говорится в сообщении.




Еще по теме
ТГУ подготовит математиков для высоких технологий
Оценки за поведение и форма: что изменится в школах с 1 сентября
Подсчитана стоимость «школьной корзины» в 2025 году
Составлен календарь школьных каникул на новый учебный год
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Свежее обновление Windows 11 «убило» SSD-накопители
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
46
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
36
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
23
Дмитриев указал на панику сторонников украинского конфликта
20
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
19
Украинских солдат на фронте заменят роботами