НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вуди Аллен стал хэдлайнером Московской недели кино

Источник:
Sibnet.ru
223 0

Четырехкратный обладатель премии «Оскар», американский режиссер Вуди Аллен заявлен хэдлайнером Московской междунардной недели кино, которая пройдет с 23 по 27 августа. Информация об этом опубликована на сайте мероприятия.

Режиссер примет участие в мероприятии по видеосвязи 24 числа. Ожидается, что он прочтет лекцию о кино, а также ответит на вопросы слушателей. Модератором беседы выступит российских режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук.

«Атмосфера доверительного диалога позволит прикоснуться ко внутреннему миру режиссёра, понять, как рождаются истории, которые остаются в культуре на десятилетия, и услышать мысли, которые редко звучат публично», — говорится в анонсе лекции Аллена на сайте мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОнлайн-кинотеатры резко подняли цены 

Беседа с режиссером запланирована в рамках деловой программы недели. Среди других хэдлайнеров мероприятия заявлены сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос. 

Еще по теме
Николас Кейдж может появиться в пятом сезоне «Настоящего детектива»
Вышел трейлер фильма «Анемон» с Дэниелом Дэй-Льюисом
HBO показала детей Уизли в сериале о Гарри Поттере
Фильм «Голодные игры: Баллада о певчих птицах» покажут в России
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Свежее обновление Windows 11 «убило» SSD-накопители
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Все статьи
Самое обсуждаемое
46
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
36
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
23
Дмитриев указал на панику сторонников украинского конфликта
20
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
19
Украинских солдат на фронте заменят роботами