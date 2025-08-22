Вуди Аллен стал хэдлайнером Московской недели кино

Четырехкратный обладатель премии «Оскар», американский режиссер Вуди Аллен заявлен хэдлайнером Московской междунардной недели кино, которая пройдет с 23 по 27 августа. Информация об этом опубликована на сайте мероприятия.

Режиссер примет участие в мероприятии по видеосвязи 24 числа. Ожидается, что он прочтет лекцию о кино, а также ответит на вопросы слушателей. Модератором беседы выступит российских режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук.

«Атмосфера доверительного диалога позволит прикоснуться ко внутреннему миру режиссёра, понять, как рождаются истории, которые остаются в культуре на десятилетия, и услышать мысли, которые редко звучат публично», — говорится в анонсе лекции Аллена на сайте мероприятия.

Беседа с режиссером запланирована в рамках деловой программы недели. Среди других хэдлайнеров мероприятия заявлены сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос.