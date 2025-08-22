НАВЕРХ
Сроки российских миссий на Луну и Венеру снова перенесли

Источник:
«Известия»
258 0

Очередная российская лунная миссия состоится в 2028 году, а миссия по исследованию Венеры перенесена на 2036 год, это сделано в соответствии с «планами», рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«В соответствии с текущими планами, орбитальную станцию "Луна-26" запустят в 2028 году. Ее главная задача - выбрать подходящие посадочные площадки», — цитируют Красникова «Известия». Он добавил, что последующие два аппарата "Луна-27" оправятся на Северный и Южный полюсы Луны в 2029 и 2030 годах.

Спустя еще три-четыре года отправят миссию «Луна-28», она должна будет привезти на Землю образцы лунного грунта. Потом планируется запуск орбитальной станции «Луна-29». В 2035 или 2036 годах к спутнику пошлют "Луну-30" с тяжелым луноходом для длительных исследований.

По словам Красникова, также перенесена миссия на Венеру. «В соответствии с планом, новая российская автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" будет запущена в 2036 году», — уточнил президент РАН.

В декабре 2023 года занимавший пост главы «Роскосмоса» Юрий Борисов, заявлял «Интерфаксу», что «Луну-26» запустят в 2027 году, «Луну-27» — в 2028 году, а к 2030 году или позже стартует «Луна-28».

В марте научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый рассказал «Интерфаксу», запуск российского космического аппарата к Венере перенесут на 2034 или 2035 годы. По его словам, ранее он был запланирован на 2031 год.





Наука #Космос
