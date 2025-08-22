Турист вывозил из России бивни моржа в буханках хлеба

Иностранный турист вывозил из России фрагменты бивней моржа, спрятав их в буханки хлеба. Попытку контрабанды пресекли сотрудники Читинской таможни, сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы обратили внимание на пассажира автобуса, выезжавшего в Маньчжурию (Китай) через пограничный пункт Забайкальск. Турист волновался и давал сбивчивые ответы при проверке документов. У него с собой была только одна сумка с буханками хлеба.

Внутри буханок таможенники обнаружили два фрагмента бивней моржа общим весом 1,5 килограмма. По словам туриста, дериваты он купил в поселке Забайкальск и планировал сделать из них палочки и ложки для еды.

Он признался, что ему известно о запрете вывоза бивней без документов.

В отношении иностранца Читинская таможня возбудила административное дело по статье «сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих их обнаружение».