Киркоров упал на сцене и сохранил лицо

Поп-король Филипп Киркоров упал во время выступления на открытии фестиваля «Новая волна» в Казани, но не потерял самообладания — видео происшествия разошлось по соцсетям.

Киркоров должен был подняться по движущимся ступеням, но поскользнулся. Певец невозмутимо продолжил петь. Подтанцовка помогла ему подняться.

«Кто не падал — тот не вставал», — лаконично прокомментировал инцидент Киркоров изданию Starhit. Он заверил, что чувствует себя прекрасно.

Недавно стало известно, что у Киркорова диагностировали сахарный диабет второго типа. По данным телеграм-канала Mash, из-за этого заболевания артист жалуется на слабость и ватные ноги.