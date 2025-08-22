НАВЕРХ
МВД рассказало о кражах денег при «трудоустройстве» через соцсети

Мошенники крадут деньги жителей, предлагая через мессенджеры и соцсети фальшивое трудоустройство, рассказали в управлении по борьбе с преступлениями в сфере интернета МВД РФ.

Злоумышленники создают фиктивную или копируют настоящую компанию с привлекательными вакансиями. Через мессенджеры и соцсети предлагают пройти обучение и «стажировку», имитирующую реальную работу.

Мошенники также рассылают письма с предложениями работы якобы в международной компании, проводят короткое «тестирование» или «собеседование» в мессенджерах и регистрируют жертву на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания.

На счет жертвы перечисляется «зарплата», что закрепляет доверие. После этого мошенники под предлогом налоговых выплат или возврата переплаты требуют перевести деньги через QR-код или на указанную карту, после чего связь с ними обрывается.

В начале августа была задержана жительница Стерлитамака, которая размещала фейковые онлайн-объявления о вакансиях на предприятиях нефтегазовой промышленности в районах Крайнего Севера. Деньги она просила на оформление документов для трудоустройства. Таким образом она похитила у десяти жителей Ингушетии около 150 тысяч рублей.

