НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Николас Кейдж может появиться в пятом сезоне «Настоящего детектива»

Источник:
Variety
162 0

Обладатель «Оскара» Николас Кейдж ведет переговоры с сетью HBO об участии в пятом сезоне сериала «Настоящий детектив», выход которого запланирован на 2027 год.

Актер претендует на главную роль и близок к подписанию контракта, сообщает издание Variety. Подробности сюжета нового сезона пока не раскрываются. Известно лишь, что действие будет происходить в районе залива Джамейка в Нью-Йорке, а одним из сценаристов станет Исса Лопес, работавшая над четвертым сезоном сериала.

Для Кейджа потенциальное участие в проекта станет лишь второй телевизионной ролью в карьере. В 2026 году на Amazon Prime выйдет сериал «Паук-Нуар», в котором актер сыграл главную роль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕHBO показала детей Уизли в сериале о Гарри Поттере

Первый сезон «Настоящего детектива» вышел на HBO в 2014 году и получил пять премий «Эмми». Сейчас он насчитывает четыре сезона, в которых приняли участие такие голливудские звезды, как Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Махершала Али и Джоди Фостер.

Еще по теме
Вышел трейлер фильма «Анемон» с Дэниелом Дэй-Льюисом
HBO показала детей Уизли в сериале о Гарри Поттере
Фильм «Голодные игры: Баллада о певчих птицах» покажут в России
Гэндальф и Фродо вернутся в «Охоте на Голлума»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Свежее обновление Windows 11 «убило» SSD-накопители
Обсуждение (0)
Картина дня
Ким Чен Ын раздал награды военным КНДР за участие в СВО
Шамсутдинова отказались взять на СВО
Отправка угля из Кузбасса в Индию оказалась невыгодной
Генпрокуратура требует изъять у Тимура Иванова 1,2 млрд рублей
Топ комментариев

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...