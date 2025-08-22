Николас Кейдж может появиться в пятом сезоне «Настоящего детектива»

Обладатель «Оскара» Николас Кейдж ведет переговоры с сетью HBO об участии в пятом сезоне сериала «Настоящий детектив», выход которого запланирован на 2027 год.

Актер претендует на главную роль и близок к подписанию контракта, сообщает издание Variety. Подробности сюжета нового сезона пока не раскрываются. Известно лишь, что действие будет происходить в районе залива Джамейка в Нью-Йорке, а одним из сценаристов станет Исса Лопес, работавшая над четвертым сезоном сериала.

Для Кейджа потенциальное участие в проекта станет лишь второй телевизионной ролью в карьере. В 2026 году на Amazon Prime выйдет сериал «Паук-Нуар», в котором актер сыграл главную роль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ HBO показала детей Уизли в сериале о Гарри Поттере

Первый сезон «Настоящего детектива» вышел на HBO в 2014 году и получил пять премий «Эмми». Сейчас он насчитывает четыре сезона, в которых приняли участие такие голливудские звезды, как Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Махершала Али и Джоди Фостер.