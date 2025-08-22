Житель Алтайского края осужден на 18 лет за поджог военкомата

Суд приговорил жителя Алтайского края Виталия Пирогова за поджог военкомата к 18 годам лишения свободы, первые четыре года он будет отбывать в тюрьме.

По данным Второго восточного окружного военного суда, Пирогов является «противником внешней и внутренней политики» России. Он неоднократно предлагал своему знакомому поджечь военкомат, но получил отказ.

Пирогов изучил методические материалы, рассказывающие о совершении поджогов военных комиссариатов, инструкции по изготовлению самодельного зажигательного устройства, отмечает суд. Дома он изготовил три самодельных зажигательных устройства, затем приехал в Рубцовск и бросил их в военкомат.

Пирогова обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и совершении террористического акта, а также в побуждении к террористической деятельности из-за публикации комментария в открытом интернет-сообществе.