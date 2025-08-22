НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Apple позволит предустанавливать RuStore на iPhone

Источник:
"Известия"
200 1

Корпорация Apple позволит предустанавливать российский магазин приложений RuStore на iPhone, согласно требованиям российского законодательства, вступающим в силу с 1 сентября.

Американский IT-гигант ведет переговоры с минцифры РФ и представителями бизнеса о допуске RuStore, а также приложений российских банков и других организаций на свои устройства, сообщают «Известия» со ссылкой на неназванные источники.

О достижении договоренности, по данным издания, речь пока не идет. По словам одного из источников, Apple лишь пообещала не препятствовать размещению российского магазина приложений в App Store.

Требование об обязательном наличии RuStore на всех новых смартфонах, продаваемых в России, прописано в поправках к закону «О защите прав потребителей», одобренных Госдумой 24 июня 2025 года. Согласно документу, подписанному президентом, поправки вступают в силу с 1 сентября. Наряду с RuStore на гаджетах должен быть также предустановлен мессенджер MAX.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПродажи смартфонов по Trade-in выросли на 37%

Весной 2024 года Apple пришлось «пустить» на свои устройства альтернативные платежные системы и другие сторонние приложения после вступления в силу европейского «Акта о цифровом рынке» (DMA).

Хайтек
Как сделать
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
20.08.25, 23:04
2020
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
21554
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
111389
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
119782
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
126146
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
110095
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
142722
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
133989
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2098439
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
159902
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Свежее обновление Windows 11 «убило» SSD-накопители
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...