Apple позволит предустанавливать RuStore на iPhone

Корпорация Apple позволит предустанавливать российский магазин приложений RuStore на iPhone, согласно требованиям российского законодательства, вступающим в силу с 1 сентября.

Американский IT-гигант ведет переговоры с минцифры РФ и представителями бизнеса о допуске RuStore, а также приложений российских банков и других организаций на свои устройства, сообщают «Известия» со ссылкой на неназванные источники.

О достижении договоренности, по данным издания, речь пока не идет. По словам одного из источников, Apple лишь пообещала не препятствовать размещению российского магазина приложений в App Store.

Требование об обязательном наличии RuStore на всех новых смартфонах, продаваемых в России, прописано в поправках к закону «О защите прав потребителей», одобренных Госдумой 24 июня 2025 года. Согласно документу, подписанному президентом, поправки вступают в силу с 1 сентября. Наряду с RuStore на гаджетах должен быть также предустановлен мессенджер MAX.

Весной 2024 года Apple пришлось «пустить» на свои устройства альтернативные платежные системы и другие сторонние приложения после вступления в силу европейского «Акта о цифровом рынке» (DMA).