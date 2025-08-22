Новые правила снятия налички через банкоматы заработают с 1 сентября

Центробанк введет с 1 сентября новые правила при снятии наличных денег через банкоматы. До проведения операции банки будут проверять по девяти критериям, не находится ли клиент под влиянием мошенников, а также не снимает ли деньги преступник.

Если операция соответствует хотя бы одному из девяти критериев, то банк должен немедленно сообщить об этом клиенту и на 48 часов установить лимит на снятие наличных — до 50 тысяч рублей в сутки.

Большую сумму можно будет получить только в офисе банка, сообщили в ЦБ. Способ информирования клиента определен в договоре клиента с банком. Обычно это СМС-сообщение или пуш-уведомление.

Девять критериев ЦБ

Центробанк выделил следующие критерии:

нетипичное для клиента поведение при снятии денег, например необычное время суток для такой операции, сумма, место или частота;





непривычный для человека способ получения кеша — с помощью «пластика», по QR-коду или по виртуальной карте;





запрос на выдачу денег в течение суток после получения кредита, досрочного расторжения вклада на сумму более 200 тыс. рублей или крупный перевод денег себе со счета в другом банке через СБП;





наличие у банка информации, что операция может проходить без добровольного согласия клиента или что данные карты скомпрометированы;





изменение активности телефонных разговоров или СМС-сообщений с новых номеров, в том числе мессенджеров, за шесть часов до снятия денег;





информация от операторов связи или владельцев мессенджеров о вредоносной программе на телефоне клиента;





слишком большое время направления ответа на запрос по операции (лаг при запросе наличных);





пять и более отказов на выдачу денег в АТМ за день;





попадание информации о клиенте или его карте в госсистему о противодействии мошенничества.

В Центробанке считают, что эти критерии помогут выявлять аномалии в поведении клиентов. Также в ведомстве собираются дополнять и корректировать этот перечень, поскольку он будет терять актуальность по мере развития мошеннических схем.

Новые правила вводятся для того, чтобы снизить количество мошеннических атак. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что такое снижение может составить 10-30%. При этом новые правила могут создать сложности для клиентов и спровоцировать отток денег, из-за того, что люди будут впрок запасаться наличными.