НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новые правила снятия налички через банкоматы заработают с 1 сентября

Источник:
Sibnet.ru
482 0
Центробанк введет с 1 сентября новые правила при снятии наличных денег через банкоматы. До проведения операции банки будут проверять по девяти критериям, не находится ли клиент под влиянием мошенников, а также не снимает ли деньги преступник. 

Если операция соответствует хотя бы одному из девяти критериев, то банк должен немедленно сообщить об этом клиенту и на 48 часов установить лимит на снятие наличных — до 50 тысяч рублей в сутки. 

Большую сумму можно будет получить только в офисе банка, сообщили в ЦБ. Способ информирования клиента определен в договоре клиента с банком. Обычно это СМС-сообщение или пуш-уведомление. 

Девять критериев ЦБ

Центробанк выделил следующие критерии:

  • нетипичное для клиента поведение при снятии денег, например необычное время суток для такой операции, сумма, место или частота;

  • непривычный для человека способ получения кеша — с помощью «пластика», по QR-коду или по виртуальной карте;

  • запрос на выдачу денег в течение суток после получения кредита, досрочного расторжения вклада на сумму более 200 тыс. рублей или крупный перевод денег себе со счета в другом банке через СБП;

  • наличие у банка информации, что операция может проходить без добровольного согласия клиента или что данные карты скомпрометированы;

  • изменение активности телефонных разговоров или СМС-сообщений с новых номеров, в том числе мессенджеров, за шесть часов до снятия денег;

  • информация от операторов связи или владельцев мессенджеров о вредоносной программе на телефоне клиента;

  • слишком большое время направления ответа на запрос по операции (лаг при запросе наличных);

  • пять и более отказов на выдачу денег в АТМ за день;

  • попадание информации о клиенте или его карте в госсистему о противодействии мошенничества.

В Центробанке считают, что эти критерии помогут выявлять аномалии в поведении клиентов. Также в ведомстве собираются дополнять и корректировать этот перечень, поскольку он будет терять актуальность по мере развития мошеннических схем.

Новые правила вводятся для того, чтобы снизить количество мошеннических атак. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что такое снижение может составить 10-30%. При этом новые правила могут создать сложности для клиентов и спровоцировать отток денег, из-за того, что люди будут впрок запасаться наличными.

Еще по теме
Россияне озвучили сумму расходов на сборы детей в школу
Центробанк попросил «передышку» для российской экономики
Эксперт объяснила преимущества инвестиций в рубины
Подсчитана стоимость «школьной корзины» в 2025 году
смотреть все
Жизнь #Деньги #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Свежее обновление Windows 11 «убило» SSD-накопители
Обсуждение (0)
Картина дня
Ким Чен Ын раздал награды военным КНДР за участие в СВО
Шамсутдинова отказались взять на СВО
Отправка угля из Кузбасса в Индию оказалась невыгодной
Генпрокуратура требует изъять у Тимура Иванова 1,2 млрд рублей
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...