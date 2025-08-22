НАВЕРХ
«Дуэль на дозиметрах» предложил силовикам задержанный в Монголии физик

Источник:
Sibnet.ru
Монгольские силовики подозревают, что сделанные российским физиком-ядерщиком Андреем Ожаровским замеры радиации на пустыне Гоби неверны. Ученый, по его словам, вызвал силовиков на «дуэль на дозиметрах».

Полицейские и сотрудники миграционной службы задержали физика 19 августа. 21 числа Ожаровский сообщил о своем освобождении в телеграме. В этот же день ему пришлось давать объяснения в управлении разведки о целях поездки и результатах его работы.

Из разведки его дело передали в полицию. Ожаровскому вменяют использование незарегистрированного в Монголии прибора и распространение заведомо ложных сведений о радиоактивном заражении.

Ожаровский ранее сообщал, что нашел радиационное загрязнение на месте добычи урана в пустыне Гоби. Из-за этого комиссия по ядерному регулированию Монгольской республики написала на него донос в разведку. Ученый отметил, что сами представители комиссии в Гоби не приезжали и замеры не проводили.

Ученый признает, что его прибор не зарегистрирован в Монголии, но уверен в правильности своих данных. Поэтому он предложил сравнить показания его дозиметра с замерами зарегистрированного прибора. Ожаровский вызвал силовиков на «дуэль на дозиметрах», рассказал он «Коммерсанту».


