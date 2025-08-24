Последний в году «Большой шлем» стартует в Нью-Йорке

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) стартует в воскресенье в Нью-Йорке. Это четвертый и последний в году турнир Большого шлема, который россияне выигрывали четыре раза в истории.

Матчи первого круга начнутся в 22.00 по московскому времени. За проход в следующую стадию поборются 16 российских спортсменов: четверо мужчин и 12 женщин.

В мужской одиночной сетке заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. В женской: сестры Полина и Вероника Кудерметовы, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Екатерина Александрова, Анастасия Захарова, Диана Шнайдер и Анна Калинская.

Россияне становились триумфаторами US Open четыре раза в истории. Первопроходцем в 2000 году стал Марат Сафин, обыгравший в финале самого Пита Сампраса. В 2004-ом до финала женской части турнира дошли сразу две россиянки: Елена Дементьева и Светлана Кузнецова.

В 2006 году турнир выиграла Мария Шарапова, обыграв в финале вторую ракетку мира Жюстин Энен-Арденн. В 2021 году победу праздновал Даниил Медведев, в трех сетах обыгравший в финале Новака Джоковича.

US Open является самым денежным турниром Большого шлема. Его общий призовой фонд в этом году составляет рекордные 90 миллионов долларов, а победители одиночных разрядов получат по 5 миллионов.