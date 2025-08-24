НАВЕРХ

Последний в году «Большой шлем» стартует в Нью-Йорке

Источник:
Sibnet.ru
158 0

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) стартует в воскресенье в Нью-Йорке. Это четвертый и последний в году турнир Большого шлема, который россияне выигрывали четыре раза в истории.

Матчи первого круга начнутся в 22.00 по московскому времени. За проход в следующую стадию поборются 16 российских спортсменов: четверо мужчин и 12 женщин. 

В мужской одиночной сетке заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. В женской: сестры Полина и Вероника Кудерметовы, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Екатерина Александрова, Анастасия Захарова, Диана Шнайдер и Анна Калинская.

Россияне становились триумфаторами US Open четыре раза в истории. Первопроходцем в 2000 году стал Марат Сафин, обыгравший в финале самого Пита Сампраса. В 2004-ом до финала женской части турнира дошли сразу две россиянки: Елена Дементьева и Светлана Кузнецова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДжон Изнер призвал «вернуть флаг» российским теннисистам

В 2006 году турнир выиграла Мария Шарапова, обыграв в финале вторую ракетку мира Жюстин Энен-Арденн. В 2021 году победу праздновал Даниил Медведев, в трех сетах обыгравший в финале Новака Джоковича.

US Open является самым денежным турниром Большого шлема. Его общий призовой фонд в этом году составляет рекордные 90 миллионов долларов, а победители одиночных разрядов получат по 5 миллионов.

Еще по теме
Российская гимнастка выступила на Северном полюсе. ВИДЕО
Джон Изнер призвал «вернуть флаг» российским теннисистам
Российский пловец Колесников выиграл чемпионат в Сингапуре
Тренер словами «мир уплыл» оценил место россиян на водном ЧМ
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд
22.07.2025 15:35
Вокруг спорта
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Спортзал
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
28.07.2025 07:42
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

mosquito__2010

на украинских остолопов сейчас можно и кеннеди повесить. очередное западное динамо на вроде боинга mh...

ager

почему его бывший начальник не под следствием

volodey19760802

Ну, Дональд Фредович ещё и не то написать может ...