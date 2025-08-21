НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

WhatsApp получил функцию автоответчика

Источник:
Sibnet.ru
266 0

Последняя бета-версия WhatsApp для Android получила функцию, напоминающую голосовую почту автоответчика.

Если пользователь не может дозвониться до нужного контакта через аудиозвонок, в нижней части экрана отобразится новая кнопка — «Записать голосовое сообщение». Эта кнопка расположена между «Завершить вызов» и «Позвонить опять», пишет WaBetaInfo.

Если нажать на нее, автоматически начнется запись голосового сообщения. В нем можно кратко указать тему звонка, проинформировать собеседника о срочном или попросить перезвонить в ближайшее время.

Записанное голосовое сообщение будет отправлено в чат собеседника вместе с уведомлением о пропущенном звонке. Оба уведомления объединены, чтобы пользователь понимал, что голосовое сообщение относится именно к пропущенному звонку.

Пока функция доступна некоторым бета-тестировщикам, которые установили последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из Google Play Store, в ближайшие недели она станет доступна остальным пользователям.

Еще по теме
Установка мессенджера Max с 1 сентября станет обязательной
Сервис 2ГИС добавил на карту туристические маршруты
Свежее обновление Windows 11 «убило» SSD-накопители
Microsoft призвала срочно обновить Windows
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
20.08.25, 23:04
1398
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
21091
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
110955
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
119345
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
125719
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
109662
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
142278
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
133564
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2097907
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
159475
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Дмитриев указал на панику среди сторонников украинского конфликта
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...