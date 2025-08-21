WhatsApp получил функцию автоответчика

Последняя бета-версия WhatsApp для Android получила функцию, напоминающую голосовую почту автоответчика.

Если пользователь не может дозвониться до нужного контакта через аудиозвонок, в нижней части экрана отобразится новая кнопка — «Записать голосовое сообщение». Эта кнопка расположена между «Завершить вызов» и «Позвонить опять», пишет WaBetaInfo.

Если нажать на нее, автоматически начнется запись голосового сообщения. В нем можно кратко указать тему звонка, проинформировать собеседника о срочном или попросить перезвонить в ближайшее время.

Записанное голосовое сообщение будет отправлено в чат собеседника вместе с уведомлением о пропущенном звонке. Оба уведомления объединены, чтобы пользователь понимал, что голосовое сообщение относится именно к пропущенному звонку.

Пока функция доступна некоторым бета-тестировщикам, которые установили последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из Google Play Store, в ближайшие недели она станет доступна остальным пользователям.