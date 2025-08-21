НАВЕРХ
Сын маньяка Чикатило погиб на СВО

Источник:
Sibnet.ru
Вооруженные силы России в ходе боев в Харьковской области ликвидировали сына маньяка Андрея Чикатило Юрия, который воевал на стороне ВСУ.

Мужчина, вступивший в ряды ВСУ еще в начале СВО, восемь месяцев числился пропавшим без вести, прежде чем его признали погибшим, передает телеграм-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

Украинское командование намерено представить сына одного из самых известных советских маньяков к ордену «За мужество» II степени. Отмечается, что погибший служил в составе артиллерийского подразделения ВСУ.

Юрий Чикатило пошел служить в украинскую армию, чтобы не попасть под суд из-за задолженностей по штрафам, кредитам и алиментам. Отец погибшего Андрей Чикатило совершил 43 доказанных убийства и был казнен в 1994 году.

