Лавров назвал условие для встречи Путина с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским только при условии, что все вопросы, требующие обсуждения, будут хорошо проработаны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«И конечно, при понимании, что когда и если дело, надеюсь, дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр уточнил, что в настоящее время эксперты готовят необходимые рекомендации относительно возможной встречи лидеров двух государств. Он также напомнил, что Зеленский не отменил свой указ трехлетней давности, которым запрещается вести переговоры с Путиным.

«Его активность на предмет организации саммита с российским руководителем имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле — просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса», — подчеркнул Лавров.

Американский лидер Дональд Трамп после встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме на этой неделе позвонил Путину, после чего объявил о начале подготовки переговоров президентов России и Украины.