НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров назвал условие для встречи Путина с Зеленским

Источник:
Sibnet.ru
431 3

Президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским только при условии, что все вопросы, требующие обсуждения, будут хорошо проработаны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«И конечно, при понимании, что когда и если дело, надеюсь, дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр уточнил, что в настоящее время эксперты готовят необходимые рекомендации относительно возможной встречи лидеров двух государств. Он также напомнил, что Зеленский не отменил свой указ трехлетней давности, которым запрещается вести переговоры с Путиным.

«Его активность на предмет организации саммита с российским руководителем имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле — просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса», — подчеркнул Лавров.

Американский лидер Дональд Трамп после встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме на этой неделе позвонил Путину, после чего объявил о начале подготовки переговоров президентов России и Украины.

Еще по теме
Зеленский перечислил возможные места встречи с Путиным
Как главы государств разговаривают по телефону
Россия согласилась на гарантии безопасности Украине
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Трамп предложил признать весь Донбасс российским
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Обсуждение (3)
Картина дня
Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
Лавров назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Центробанк попросил «передышку» для российской экономики
Володин отказал релокантам в трудоустройстве на госслужбу
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...