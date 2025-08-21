НАВЕРХ
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни

Sibnet.ru
Карликовая планета Церера в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером в древности была пригодна для жизни, показали собранные в ходе исследовательской миссии Dawn данные, сообщается на сайте NASA.

На Церере в прошлом был достаточно длительный период, когда она была пригодна для органической жизни. Так, станция Dawn обнаружила на карликовой планете следы воды и органических веществ.

Карликовая планета Церера
Фото: © NASA

Согласно созданной модели, источником тепла на Церере был радиоактивный распад в ее недрах. Под поверхностью планеты существовал глобальный океан или крупные резервуары с жидкой водой.

При этом геотермальные воды из глубин Цереры смешивались с богатым питательными веществами соленым океаном и согревали его, одновременно насыщая минералами. Такой эффект продолжатся примерно 1,5 миллиарда лет.

По мере уменьшения радиоактивного распада планета остывала, в результате примерно 2,5 миллиарда лет назад Церера стала ледяным миром. Скорее всего, даже если микробная жизнь там существовала, она погибла.

Полученные данные имеют важное значение для поиска внеземной жизни — ученые теперь уверены, что многие ледяные спутники и карликовые планеты, богатые водой, в прошлом могли быть обитаемы.

