Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

Sibnet.ru
Полиция Италии задержала мужчину, предположительно причастного к подрыву трубопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года, сообщила Генпрокуратура ФРГ.

По данным ведомства, задержанный — гражданин Украины, входивший в группу лиц, заложивших взрывчатку на дне Балтийского моря. По версии немецкой прокуратуры, мужчина — один из координаторов теракта, передает Der Spiegel.

В ближайшее время украинца экстрадируют в Германию, где он предстанет перед судом. Согласно данным немецких следователей, операция осуществлялась группой из примерно шести человек, арендовавших яхту по поддельным документам.

26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов «Северный поток—1» и «Северный поток—2» были взорваны на глубине около 80 метров. Германия продолжает расследование подрывов, в июне 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордеры на арест подозреваемых.

Задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
