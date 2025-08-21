НАВЕРХ
Центробанк попросил «передышку» для российской экономики

Источник:
Sibnet.ru
Российская экономика задействовала все свободные производственные мощности, логистику, инфраструктуру и почти полностью израсходовала кадровые ресурсы, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган.

Специалист в интервью «Российской газете» отметил, что экономике нужна передышка, а также пересмотр подходов к повышению производительности труда, без этого весь рост зарплат неизбежно будет «съеден» инфляцией.

По словам представителя ЦБ, сейчас российская экономика растет — ожидается рост ВВП в 1-2% в целом по 2025 году, хотя весенний прогноз Минэкономразвития был несколько выше — плюс 2,5%. По оценке Гангана, рост будет продолжаться и в следующем году.

Центробанк в конце июля снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых, однако пока планирует сохранять жесткие методы денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям в 2026 году.

Экономика #Деньги
Обсуждение (0)
Топ комментариев

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?