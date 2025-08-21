Центробанк попросил «передышку» для российской экономики

Российская экономика задействовала все свободные производственные мощности, логистику, инфраструктуру и почти полностью израсходовала кадровые ресурсы, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган.

Специалист в интервью «Российской газете» отметил, что экономике нужна передышка, а также пересмотр подходов к повышению производительности труда, без этого весь рост зарплат неизбежно будет «съеден» инфляцией.

По словам представителя ЦБ, сейчас российская экономика растет — ожидается рост ВВП в 1-2% в целом по 2025 году, хотя весенний прогноз Минэкономразвития был несколько выше — плюс 2,5%. По оценке Гангана, рост будет продолжаться и в следующем году.

Центробанк в конце июля снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых, однако пока планирует сохранять жесткие методы денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям в 2026 году.