Установка мессенджера Max с 1 сентября станет обязательной

Российская цифровая платформа Max с 1 сентября 2025 года войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства, сообщила пресс-служба кабмина.

В перечне программ она заменит «VK Мессенджер». Также с сентября обязательной станет предустановка отечественного магазина приложений RuStore на технику с операционными системами iOS и HyperOS.

Бета-версия Max была запущена в марте компанией VK. В настоящее время платформа доступна для скачивания и установки в App Store, RuStore и Google Play. Общее число ее пользователей превышает 18 миллионов.

С помощью Max можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Пользователи также могут подписываться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.

Ожидается, что в ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу «Госуслуги», также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.