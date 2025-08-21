НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Установка мессенджера Max с 1 сентября станет обязательной

Источник:
Sibnet.ru
422 4

Российская цифровая платформа Max с 1 сентября 2025 года войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства, сообщила пресс-служба кабмина.

В перечне программ она заменит «VK Мессенджер». Также с сентября обязательной станет предустановка отечественного магазина приложений RuStore на технику с операционными системами iOS и HyperOS.

Бета-версия Max была запущена в марте компанией VK. В настоящее время платформа доступна для скачивания и установки в App Store, RuStore и Google Play. Общее число ее пользователей превышает 18 миллионов.

С помощью Max можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Пользователи также могут подписываться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.

Ожидается, что в ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу «Госуслуги», также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.

Еще по теме
Сервис 2ГИС добавил на карту туристические маршруты
Свежее обновление Windows 11 «убило» SSD-накопители
Microsoft призвала срочно обновить Windows
Названа дата официального запуска национального мессенджера Max
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
20.08.25, 23:04
1210
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
20988
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
110861
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
119250
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
125626
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
109570
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
142182
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
133476
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2097757
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
159387
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мошенники научились подмене контактов в телефоне
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Трамп предложил признать весь Донбасс российским
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?