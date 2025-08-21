Продажи смартфонов по Trade-in выросли на 37%

Продажи смартфонов по программе Trade-in в России в первом полугодии 2025-го выросли на 37%, при этом чаще всего старые телефоны меняют на модели от Samsung, сообщила пресс-служба МТС.

Рост продаж по схеме «сдай старый телефон – получи скидку на новый» в компании объясняют увеличением таких скидок на 26% до 20 тысяч рублей в зависимости от бренда и конкретной модели. При этом почти четверть всех таких сделок по итогам шести месяцев 2025-го приходится на регионы Сибирского федерального округа.

Аналитики отмечают, что чаще всего россияне приобретают по Trade-in гаджеты от Samsung (81% от всех покупок смартфонов по этой программе). На втором месте iPhone от Apple (9%), на третьем Xiaomi (5%). Средний чек за купленный по Trade-in смартфон вырос на 80% до 55 500 рублей, что говорит о смещении спроса в сторону флагманского сегмента.

Размер скидки, на которую покупатель может рассчитывать, сдавая свой старый смартфон по программе Trade-in, зависит от модели и состояния устройства, а также от модели выбранного для покупки гаджета.

Такой способ обновления техники, считают аналитики, удобнее и быстрее, чем продажа устаревших моделей через сайты онлайн-объявлений. Не нужно самостоятельно искать покупателя, и можно не бояться мошенников.