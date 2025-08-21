Зеленский перечислил возможные места встречи с Путиным

Киев считает справедливым проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным на нейтральной европейской территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы считаем, что справедливо, и это подчеркивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Швейцария, Австрия — мы соглашаемся», — цитирует Зеленского УНИАН.

Турция также рассматривается как возможная площадка для переговоров, поскольку она входит в НАТО и считается частью Европы. Будапешт в качества площадки он назвал «спорным», поскольку Венгрия выступала против поддержки Украины.

«Я не говорю, что политика Орбана была против Украины. Но против поддержки Украины», — отметил он.

При этом Зеленский исключил возможность проведения переговоров в Москве. По данным AFP, такой вариант предложил Путин.

По словам украинского лидера, подготовку к саммиту с Россией со стороны США будут координировать госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс.