НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский перечислил возможные места встречи с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
214 0
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Киев считает справедливым проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным на нейтральной европейской территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы считаем, что справедливо, и это подчеркивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Швейцария, Австрия — мы соглашаемся», — цитирует Зеленского УНИАН.

Турция также рассматривается как возможная площадка для переговоров, поскольку она входит в НАТО и считается частью Европы. Будапешт в качества площадки он назвал «спорным», поскольку Венгрия выступала против поддержки Украины.

«Я не говорю, что политика Орбана была против Украины. Но против поддержки Украины», — отметил он.

При этом Зеленский исключил возможность проведения переговоров в Москве. По данным AFP, такой вариант предложил Путин.

По словам украинского лидера, подготовку к саммиту с Россией со стороны США будут координировать госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Еще по теме
Как главы государств разговаривают по телефону
Россия согласилась на гарантии безопасности Украине
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мошенники научились подмене контактов в телефоне
Perseverance обнаружил на Марсе боевой «шлем». ФОТО
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Трамп предложил признать весь Донбасс российским
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

Uynachalnica

Цели СВО в масштабе одной бригады, были почти достигнуты! А в одной ли бригаде подобное творится?

mosquito__2010

независимые это ваши испанские эксперты имеешь ввиду. ну понятно. твои смайлики как всегда очень радуют...

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...