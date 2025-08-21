НАВЕРХ
Володин отказал релокантам в трудоустройстве на госслужбу

Источник:
Sibnet.ru
219 1
Вячеслав Володин
Фото: © duma.gov.ru

Председатель Государтсвенной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что вернувшимся в Россию релокантам должно быть отказано в трудоустройстве на государственную и муниципальную службу. Пост на эту тему спикер ГД опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.

«Прошло время, они возвращаются. Более того, в надежде трудоустроиться начинают ходить по кабинетам госкорпораций, крупных компаний, а также государственных и муниципальных учреждений», – цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам спикера думы, в последнее время ему поступило немало обращений на эту тему, что и побудило его поделиться мнением на этот счет.

«Выскажу позицию большинства моих коллег — считаем так же, как и вы. Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях», — отметил председатель ГД.

Частным компаниям, по мнению Володина, также следует задуматься, стоит ли брать на работу релокантов, а также обратился к покинувшим страну представителям шоу-бизнеса, призвав их не надеяться «на встречу с распростертыми объятиями» по возвращении в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДепутат Госдумы в день смерти проголосовал 11 раз

По действующему российскому законодательству, на государственную службу не могут быть приняты граждане, признанные недееспособными по решению суда, лица с непогашенной судимостью или определенными заболеваниями, например, с эпилепсией. Также препятствием в трудоустройстве может стать конфликт интересов, иностранное гражданство, либо несоответствие квалификационным требованиям.

