«Спартак» и «Зенит» оштрафовали за кричалки фанатов

Фото: © spartak.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать клубы «Спартак» (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург) за оскорбительные кричалки фанатов, звучавшие с трибун во время матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«"Спартак" — массовое скандирование оскорблений, очень много, почти все в адрес "Зенита". Штраф 100 тысяч рублей. "Зенит" — массовое скандирование оскорбительных выражений, не так много, штраф — 15 тысяч рублей. "Спартак" скандировал более 10 раз за матч, много оскорблений и мата, поэтому такая разница», — цитирует Григорьянца телеканал Матч ТВ.

«Спартаку», помимо санкций за поведение болельщиков, также придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа за неявку главного тренера Деяна Станковича на послематчевую пресс конференцию.

Дерби двух столиц состоялось 16 августа в Москве и завершилось вничью – 2:2. Свой первый гол за «Спартак» в этом матче забил португальский полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш, купленный у «Бешикташа» за рекордные для клуба 27 миллионов евро.

Спорт #Футбол
