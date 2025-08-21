Новую ручную гранату запатентовали в России

Новую ручную осколочно-термобарическую гранату для поражения солдат в бронежилетах, а также находящихся в укрытиях, запатентовал Научно-исследовательский институт прикладной химии.

У гранаты цилиндрическо-полусферический полимерный корпус, начиненный шариками из стали или тяжелого сплава, например на основе вольфрама, числом до 900 штук. Поражающие элементы жестко закреплены с помощью полимерной связки, например полиамида, сообщил ТАСС со ссылкой на патент.

Граната имеет комбинированную шашку из взрывчатого и термобарического составов и комплектуется штатным запалом УДЗ-5. Основные поражающие факторы: осколочное действие, фугасное действие взрывной волной, а также тепловое действие от излучения продуктов взрыва.

Взрыв термобарического заряда «обеспечивает повышенное время положительной фазы сжатия», что создает начальную скорость разлета поражающих элементов до 1500 метров в секунду. Сплошное поражение противника в бронежилетах второго класса происходит на расстоянии до восьми метров.

Результаты испытаний опытных партий дали положительный результат. Граната пригодна для серийного производства, отметили разработчики.



