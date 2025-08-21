Эксперт объяснила преимущества инвестиций в рубины

Рубин — это наиболее востребованный самоцвет на ювелирном рынке, который становится одним из самых надежных инвестиционных активов, считает директор направления Sokolov Atelier Елена Левитская-Эриш.

В отличие от волатильных финансовых инструментов цена натуральных рубинов растет уверенно, но без резких скачков. Инвестиционное преимущество рубина — его редкость. Камень входит в пятерку самых дорогих в мире, при этом его месторождения практически выработаны. Новые камни высокого качества появляются редко, это повышает их привлекательность.

«Особый интерес проявляют коллекционеры и инвесторы, ориентированные на редкие и качественные камни. Эта тенденция ярко выражена на мировых аукционах», — цитируют «Известия» эксперта.

На рынок рубинов не влияют кратковременные модные тенденции, как это бывает с бриллиантами. Рост цен на иссякаемый ресурс обеспечен редкостью и стабильным спросом. Это делает рубин долгосрочным и заслуживающим доверия активом.

Инвестиционную ценность имеют исключительно природные камни с минимальной обработкой, желательно из месторождений Бирмы (Мьянмы), с сертификацией авторитетных геммологических лабораторий. Самые дорогие рубины — цвета «голубиная кровь» (Pigeon Blood) — насыщенного кроваво-красного оттенка без примесей.