Импорт подержанных автомобилей из Китая вырос в 2025 году в 4 раза

Ввоз подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию за семь месяцев 2025 года вырос более, чем в четыре раза. При этом импорт именно китайских брендов составляет только четверть от общего числа.

В начале 2025 года среди импортируемых в Россию автомобилей машины из Китая составляли 3%, к июлю эта доля увеличилась до 16%, рассказал гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

При этом в структуре подержанных автомобилей из Китая три четверти приходится на «глобальные» бренды, но выпущенные в Китае, пишут «Известия» со ссылкой на эксперта.

«Очень много едет подержанных моделей Toyota, Volkswagen, Mazda, Nissan, BMW, выпущенных в Китае. Непосредственно на «китайские» бренды в импорте подержанных машин приходится около 25% — в основном это Geely и Changan, — рассказал Целиков.

По его словам, в Россию везут в основном автомобили возрастом до трех лет. По продажам на вторичном рынке среди «иностранцев» лидируют Toyota с показателем 58,4 тысячи автомобилей, следующие места у Kia (33,1 тысячи), Hyundai (31,7 тысячи) и Nissan с результатом 25 тысяч автомобилей.