Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ

«Коммерсант»
Военные следователи установили 35 обвиняемых в рамках расследования уголовных дел о махинациях с ранениями и государственными наградами в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (ДШБ). 

С целью получения выплат военнослужащие имитировали ранения, а также рассказывали СМИ о своих подвигах. Таким способом они незаконно получили более 200 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на материалы следствия.

Самые известные обвиняемые — это бывший командир ДШБ Артем Городилов и начальник группы специальных операций Константин Фролов (Палач), они признали вину и дали показания на сослуживцев. Полковника Городилова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. 

Фролову инкриминировали мошенничество, взятку, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Издание со ссылкой на источник пишет, что обвинение связано с найденными в ЛНР тайниками, где Фролов хранил три трофейных пистолета, автомат, магазины с патронами, несколько мин и гранат.

Уголовное дело было возбуждено на основе проверки слов одного из после проверки показаний одного из военнослужащих 83-й ДШБ. Он дал показания о махинациях при оформлении ранений и наград. Это позволило штурмовику избежать уголовного преследования.


