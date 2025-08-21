Ракета с мышиным экипажем стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Бион-М» №2 стартовала с Байконура, сообщил «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

На «Бион-М» в космос отправились 75 мышей и 1,5 тысячи мух-дрозофил. Аппарат будет доставлен на высокоширотную орбиту с большим наклонением высотой 370-380 километров, чтобы проверить ее биологическую безопасность.

На данной орбите более агрессивная космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Экспериментальный полет рассчитан на 30 суток.

Мышиный экипаж «Бион-М» находится в специальных изолированных боксах и состоит из породы C57BL/6 — самой используемой линией лабораторных мышей. При этом девять особей особо устойчивы к радиации. После возвращения их состояние тщательно изучат.

На аппаратах серии «Бион» в космос традиционно отправляются животные — насекомые, одноклеточные организмы, обезьяны, крысы, мыши, гекконы, улитки, ракообразные. Первая миссия состоялась в 1973 году.