Почему у дятлов не болит голова

Большой пестрый дятел за работой
Фото: Ekytza / CC BY-SA 4.0

Дятел долбит клювом по дереву, нанося более 20 ударов в секунду с перегрузкой, которая в тысячу раз превышает силу земного тяготения. Для сравнения — для сотрясения мозга человеку достаточно удара слабее в 12 раз. Так почему у этих птиц никогда не болит голова?

Избегать черепно-мозговых травм дятлам помогает уникальное тело. Строение клюва у этих птиц необычное — костная часть надклювья короткая, а так называемый роговой чехол длинный.

При ударе разница в размерах верхней и нижней части клюва заставляет ударную волну перераспределяться — вместо черепной коробки основная нагрузка уходит в тело. В результате клюв работает как умный амортизатор, защищающий мозг от повреждений.

Еще один рубеж защиты от ударного воздействия — подъязычная кость. У большинства животных она очень маленькая. У дятла — огромная, ее отростки огибают весь череп с затылка, проходят над крышей черепа и сходятся у самого основания ноздрей.

Упругая кость фактически представляет собой «шлем», гасящий вибрации. При этом подъязычная кость выполняет и другую важную функцию — управляет невероятно длинным и быстрым языком птицы.

Финальная линия обороны — особое строение костей черепа дятла. Он состоит из тонких, расположенных параллельно друг другу пластин, словно губка. Такая «начинка» эффективно рассеивает ударную волну.

Сам мозг дятла очень маленький, легкий и плотно прилегает к черепной коробке, что предотвращает его сотрясение при ударах. Именно поэтому дятел может ежедневно наносить до 12 тысяч ударов по дереву без риска черепно-мозговых травм.

