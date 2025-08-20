НАВЕРХ
Подсчитана стоимость «школьной корзины» в 2025 году

Sibnet.ru
Стоимость базового набора товаров для школы в 2025 году составляет порядка 17,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования кошелька ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Согласно данным «Чек Индекса», самым дорогим из всего школьного набора стал рюкзак, который стоит в среднем 4160 рублей. Школьная форма обойдется в 3198 рублей. Туфли в среднем стоят 2131 рубль, кроссовки — 2108 рублей.

Средняя цена дневника составила 152 рубля, пенала с канцелярией — 1187 рублей, набора ручек и карандашей — 438 рублей, тетрадей — 468 рублей.

Среди обязательных покупок к школе родители чаще всего называют повседневную одежду и форму (93%), обувь (91%), канцтовары (81%) и рюкзаки (70%).

