Россия согласилась на гарантии безопасности Украине

Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, передает «Коммерсантъ».

Глава МИД напомнил, что на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года украинская делегация предлагала включить в мирное соглашение пункт о разработке гарантий безопасности Украины постоянными членами Совбеза ООН (Россия, Китай, Франция, США, Великобритания).

«Плюс отдельные страны. Упоминалась Германия, Турция и другие страны, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности», — пояснил российский министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Великобритания и Германия готовы разместить своих военнослужащих на территории Украины при заключении мира в рамках будущих гарантий безопасности.

