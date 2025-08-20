НАВЕРХ
Представлена новая игра World of Tanks: Heat

Sibnet.ru
World of Tanks: Heat
Фото: © Wargaming

Компания Wargaming официально представила новый проект — World of Tanks: Heat, который позволит игрокам окунуться в альтернативное будущее танковых сражений.

Новая игра предложит пользователям уникальные возможности управления высококлассной бронетехникой и яркие динамичные сражения формата 10 на 10, отмечается в сообщении разработчиков.

Проект будет использовать модель free-to-play с платным контентом, а также поддерживать кроссплатформенную игру. Игроки смогут взаимодействовать друг с другом вне зависимости от того, используют ли они консоли PlayStation, Xbox или компьютеры на платформе Windows.

В игре пользователи окажутся в мире будущего, где технологии достигли новых высот. Игрокам предложат испытать новейшие модели танков, оснащенных современными технологиями. Точные сроки выхода World of Tanks: Heat пока не называются.

Игры #Экшены
