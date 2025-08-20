Сервис 2ГИС добавил на карту туристические маршруты

2ГИС дополнил свои карты туристическими маршрутами для прогулок, походов, велопоездок, экскурсий и пробежек, сообщается на сайте сервиса.

В карточках маршрутов можно найти описание, длину, время в пути, рельеф и интересные точки, если такие данные доступны. При этом сервис отображает маршруты как в городе, так и за его пределами.

Теперь не нужно искать информацию о маршрутах в разных источниках — все собрано в одном месте — в 2ГИС. Геосервис покажет, где начинается маршрут и как проходит, поможет заранее понять, куда ведет тропа и где можно сделать остановку», — отмечается в сообщении.

В частности, на картах 2ГИС появились все национальные туристические маршруты России. Они отображаются на карте с полной геометрией, отмечены ключевые участки и все возможные точки входа.

Чтобы получить список маршрутов, требуется ввести в строку поиска в 2ГИС запрос «туристические маршруты» или «природные маршруты», «горные маршруты». Они уже доступны в свежей версии приложения 2ГИС для iOS и Android.