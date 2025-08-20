Зафиксирован самый редкий распад частиц в истории

Ученые коллаборации LHCb впервые зафиксировали крайне редкий распад бариона сигма-плюс на протон и две мюонные частицы противоположного заряда на Большом адронном коллайдере. Работа опубликована журналом Physical Review Letters.

Барионы — это частицы, состоящие из трех кварков, связанные между собой сильным взаимодействием. Они формируют привычное вещество во Вселенной, поэтому их нестандартные превращения могут указывать на существование физики за пределами Стандартной модели.

Чтобы получить соответствующее подтверждение, ученые проанализировали данные, собранные в 2016–2018 годах при протон-протонных столкновениях. За это время в эксперименте родилось около ста триллионов барионов сигма-плюс, среди которых велся поиск следов редкого распада.

Отличительной особенностью таких барионов является сравнительно большая «длина жизни»: частица может распасться на десятки сантиметров дальше от точки столкновения. Это облегчает поиск, но одновременно создает помехи, способные имитировать нужный сигнал.

Отмечается, что исторически именно редкие распады помогали физикам открывать новые частицы задолго до того, как ускорители смогли бы создать их напрямую. Теперь исследователи намерены изучить различия в распадах материи и антиматерии.