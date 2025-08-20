Излучение 3I/ATLAS указало на инопланетную природу объекта

Межзвездный объект 3I/ATLAS излучает собственный свет, следует из полученных снимков телескопа «Хаббл». Это нехарактерно для обычных комет и может указывать на инопланетную природу космического тела.

На снимках свет от 3I/ATLAS выглядит светящейся областью, сфокусированной на стороне объекта, обращенной к Солнцу. Свечение может быть вызвано пылью, поднимающейся с поверхности объекта, когда он нагревается Солнцем.

Однако свет резко гаснет с расстоянием, в отличие от обычных комет, которые отражают солнечный свет достаточно равномерно, заявил астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб в комментарии изданию Daily Mail.

Межзвездный объект 3I/ATLAS на снимке телескопа «Хаббл» Фото : NASA, ESA / CC BY 4.0

«Мы не можем исключать возможность, что это искусственный объект с собственным источником энергии», — отметил ученый.

В поведении У 3I/ATLAS есть и другие странности. Так, у него отсутствует кома — облако газа и пыли, характерное для комет, приближающихся к звезде. Кроме этого, объект в ходе своего полета последовательно сблизится с тремя планетами — Венерой, Марсом и Юпитером.

В космонавтике такие сближения организуют для придания межпланетному зонду дополнительной скорости. Шансы на случайный тройной гравитационный маневр для неуправляемого объекта составляют 0,005%.

Объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года между орбитами Марса и Юпитера, примерно в 280 миллионах километров от Земли. Согласно расчетам, 29 октября 3I/ATLAS достигнет ближайшей к Солнцу точки — перигелия.