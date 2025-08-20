Российские хакеры раскрыли потери украинской армии

Российские хакеры взломали базу данных Генштаба Вооруженных сил Украины. Полученные документы раскрыли потери украинской армии.

Согласно опубликованным сведениям, за три года спецоперации Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих. Речь идет о погибших и пропавших без вести, пишет Mash со ссылкой на данные хакерских группировок Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini.

Так, в 2022 году потери украинской армии составили 118,5 тысячи человек, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч. В 2025 году число погибших и пропавших без вести стало рекордным — 621 тысяча.

Отмечается, что в распоряжение хакеров попали файлы с личными данными и фотографиями украинских военных, а также документы с описанием обстоятельств и мест их гибели или пропажи.