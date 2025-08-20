НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские хакеры раскрыли потери украинской армии

1007 8

Российские хакеры взломали базу данных Генштаба Вооруженных сил Украины. Полученные документы раскрыли потери украинской армии.

Согласно опубликованным сведениям, за три года спецоперации Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих. Речь идет о погибших и пропавших без вести, пишет Mash со ссылкой на данные хакерских группировок Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini.

Так, в 2022 году потери украинской армии составили 118,5 тысячи человек, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч. В 2025 году число погибших и пропавших без вести стало рекордным — 621 тысяча.

Отмечается, что в распоряжение хакеров попали файлы с личными данными и фотографиями украинских военных, а также документы с описанием обстоятельств и мест их гибели или пропажи.

