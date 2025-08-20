Турист поплавал в Гейзерном озере на Алтае

Мужчина искупался в Гейзерном озере в Республике Алтай и вызвал возмущение других туристов. Заявления в полицию не поступало.

Видео, на котором мужчина плавает в водоеме, опубликовали в телеграм-канале «Наш Алтай|Горно-Алтайск». В посте утверждается, что турист прыгнул в Гейзерное озеро «бомбочкой».

Заявления в полицию об инциденте не было, сообщил Sibnet.ru сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Республике Алтай.

Гейзерное озеро — уникальный водоем, по бирюзовой поверхности которого расходятся круги. Расположено в шести километрах от поселка Акташ. Дорожку к озеру построила находящаяся рядом туристическая база. Установлено правило: купаться запрещено. Если воду в озере взбаламутить, то на восстановление рисунка потребуется несколько часов.

Озеро не имеет статуса памятника природы и не защищено нормами республиканского законодательства.

В республике есть наказание за надписи на скалах, штраф составляет от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.