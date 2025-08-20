НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Турист поплавал в Гейзерном озере на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
291 2

Мужчина искупался в Гейзерном озере в Республике Алтай и вызвал возмущение других туристов. Заявления в полицию не поступало.

Видео, на котором мужчина плавает в водоеме, опубликовали в телеграм-канале «Наш Алтай|Горно-Алтайск». В посте утверждается, что турист прыгнул в Гейзерное озеро «бомбочкой».

Заявления в полицию об инциденте не было, сообщил Sibnet.ru сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Республике Алтай.

Гейзерное озеро — уникальный водоем, по бирюзовой поверхности которого расходятся круги. Расположено в шести километрах от поселка Акташ. Дорожку к озеру построила находящаяся рядом туристическая база. Установлено правило: купаться запрещено. Если воду в озере взбаламутить, то на восстановление рисунка потребуется несколько часов.

Озеро не имеет статуса памятника природы и не защищено нормами республиканского законодательства.

В республике есть наказание за надписи на скалах, штраф составляет от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Еще по теме
Верховный суд разрешил посуточно сдавать дома туристам
Названы преимущества галечного пляжа над песчаным
«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Иркутска во Вьетнам
Двухдневное авиашоу в Мочище: кто выступит и как добраться
смотреть все
Жизнь #Туризм #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мошенники научились подмене контактов в телефоне
Perseverance обнаружил на Марсе боевой «шлем». ФОТО
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
Владимир Путин прибыл на Аляску
Обсуждение (2)
Картина дня
Россия согласилась на гарантии безопасности Украине
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Wildberries запустил продажу квартир в новостройках
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Lenivec

Не завершит .Он не знает зачем завершать конфликт , так как не знает кто за что воюет .Приглашать Путина...

mosquito__2010

Серьёзно ?! -ну хохол есть хохол. британия на них всеразличные террористические схемы тестит зачастую...

pepelmetal

Ну пусть скажут спасибо борьке джонсону!

Starbit

А чем именно мы довольны по мнение медвепута? низкими зарплатами, ценами на бенз, которые каждую неделю...