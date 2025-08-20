НАВЕРХ
DLC «Орден гигантов» для Indiana Jones выйдет 4 сентября

Indiana Jones and the Great Circle
Фото: © bethesda.net

Издатель Bethesda и студия Lucasfilm Games представили трейлер сюжетного дополнения приключенческой игры Indiana Jones and the Great Circle в рамках открывшейся в Кельне выставки Gamescom 2025.

Действие DLC, получившего название The Order of Giants («Орден гигантов»), развернется в 1937 году в Риме. По сюжету доктор Джонс вместе с молодым священником отцом Риччи отправится в катакомбы Римской империи в поисках древнего артефакта.

Как и в основной игре, геймеров ждут непростые головоломки, испытания на ловкость и реакцию, а также бои с врагами, в роли которых в дополнении выступают культисты Митры. По ходу прохождения игроки узнают больше об ордене гигантов, один из представителей которого – Локус был важным сюжетным персонажем в «Великом круге».

Релиз DLC состоится 4 сентября на PC, Xbox Series и PlayStation 5, а в 2026 основная игра доберется и до Nintendo Switch 2.

Приключенческая игра Indiana Jones and the Great Circle, разработанная студией MachineGames при участии Lucasfilm Games и Bethesda Softworks, вышла в декабре 2024 года на PC и Xbox, а в апреле 2025-го стала доступна на консолях от Sony. Экшен-адвенчура получила положительные оценки критиков и игроков и звание «Игра года» от нескольких профильных изданий.

